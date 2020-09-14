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Пандемия COVID-19

Беглов: в Петербург направили пилотную партию вакцины от коронавируса для врачей

Это несколько десятков доз
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Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Пилотную партию отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник-V" направили в Санкт-Петербург, она будет предназначена для врачей, сообщил в понедельник в еженедельном радиообращении глава города Александр Беглов.

"В город направлена пилотная партия вакцины против COVID-19. Пока это несколько десятков доз, предназначенных для врачей", - рассказал губернатор.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработал Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

По последним данным, в Петербурге выявили 39 475 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 27 190 человек, умерли 2 650.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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