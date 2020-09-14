Минобрнауки увеличит число вузов, которые будут присуждать ученые степени

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ряд российских вузов, которые станут участниками новой программы повышения конкурентоспособности университетов - Программы стратегического академического лидерства (ПСАЛ), получит право самостоятельно присуждать ученые степени. Об этом сообщил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Ведущие вузы страны <...> не все еще получили, но, скорее всего, вслед за теми, кому уже предоставлено [право присуждать ученые степени], будет еще небольшая когорта вузов, мы хотим это привязать это к нашей большой ПСАЛ, - которые будут иметь возможность присуждать ученые степени", - сообщил Фальков в ходе встречи с молодыми историками - участниками Всероссийского молодежного исторического форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа".

По его словам, министерство внимательно смотрит за тем, насколько было правильным решение дать ведущим вузам страны право присуждать ученые степени с точки зрения результатов. И, как отметил министр, это привело к тому, что количество защит сократилось.

"Это говорит о том, что, когда мы отвечаем своим именем, своей репутацией, мы еще строже смотрим, потому что основная линия разграничения - не давать или нет, а смогут ли они обеспечить качество. И оказалось, что у нас теперь другая проблема - те вузы, которым предоставлено право, они очень жестко, требовательно подходят к тому, чтобы организовывать защиту", - сказал Фальков.

По его словам, с решением увеличивать число вузов с правом присуждать ученые степени не все согласны, в том числе "будем дискутировать с Российской академией наук".

"Университеты у нас государственные, и в определенной степени это гарантия качества, потому что у них за плечами многолетняя история, большие коллективы и международная репутация. И они делают то, что мы не делаем в рамках государственной аттестации, они делают более простым, без потери для качества, процесс защиты", - пояснил Фальков, добавив, что по такому пути идет весь мир. "И нам тоже нужно экспериментировать, но сохраняя качество", считает глава Минобрнауки.