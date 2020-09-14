Источник: введенные из-за пандемии ограничения на допуск в здание Думы пока сохранятся

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ограничения на допуск в здание Госдумы, введенные весной в связи с пандемией коронавируса, пока сохранятся. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник, знакомый с решениями Совета Думы.

"Введенный весной режим ограниченного допуска в Госдуму пока продолжит действовать, в здании будут находиться только сотрудники, чье присутствие необходимо. Распорядок пленарных заседаний также будет корректироваться исходя из повестки", - сказал источник, отметив, что на этой неделе будут только два заседания - во вторник и среду.

Весной в Госдуме был введен ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. В частности, закрылись буфеты, число посетителей сократилось в несколько раз, ряд сотрудников аппарата перешли на дистанционный режим работы.