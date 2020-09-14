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Глава Росатома сообщил о безопасности Чернобыля для России и окружающих стран

При этом Алексей Лихачев отметил, что зона отчуждения пока еще несет остатки радиоактивного заражения
Глава Росатома Алексей Лихачев Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Росатома Алексей Лихачев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Чернобыльская АЭС в нынешнем состоянии не представляет опасности, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава Росатома Алексей Лихачев.

"Если сейчас не лезть в эту зону отчуждения, которая пока еще несет остатки радиоактивного заражения, то Чернобыль не представляет угрозы ни для России, ни для соседних стран", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции близ Припяти Украинской СССР - при плановой его остановке и проведении испытания реактора произошел взрыв и пожар.

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