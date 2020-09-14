В Ленобласти создадут аудиогиды для пяти особо охраняемых природных территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Аудиогиды с описанием маршрутов создадут для пяти заказников в Ленинградской области силами областного отделения Всероссийского общества охраны природы до конца осени. Разработка аудиогидов пройдет на средства губернаторского гранта, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Проект "Аудиогиды для экомаршрутов на ООПТ Ленинградской области", который стал победителем конкурса грантов губернатора области, реализован с сентября по ноябрь 2020 года. В его рамках будут созданы аудиогиды для особо охраняемых природных территорий: Линдуловская роща, Колтушские высоты, Раковые озера, Токсовский и Коккоревский", - сообщили в пресс-службе.

Пользователи смогут воспользоваться аудиогидами, прогуливаясь по экотропам, которые действуют в заказниках. Создатели проекта подготовят тексты с описанием маршрутов, аудио- и видеозаписи, которые будут доступны на сайте и в мобильном приложении "ООПТ Ленинградской области". В приложение включат элементы навигации и инфографику.

Ранее ТАСС сообщал, что экотропы в заказниках Ленинградской области оснастят не только аудиогидами, но и единой маркировкой с общими знаками и обозначениями. Ее приняли в регионе 1 августа.

В Ленинградской области 47 региональных особо охраняемых природных территорий, шесть из них обладают международным охранным статусом.