Под Волгоградом впервые в России провели повторную пересадку почки

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Операцию по повторной пересадке почки и удалению новообразования в печени впервые в России провели в волгоградском филиале Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии имени академика В. И. Шумакова, расположенного в городе Волжском вблизи Волгограда. Об этом в понедельник сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Проведена одновременная операция по повторной трансплантации органов и удалению новообразования в печени. Операция продолжалась шесть часов, на всех этапах было задействовано 18 врачей. Своевременное хирургическое вмешательство спасло жизнь молодой пациентки", - говорится в сообщении комитета.

Главный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии Сергей Готье уточнил, что такой операции ранее в России еще не делали. Шесть лет назад донором первой почки для пациентки стала ее мама. Почка прижилась, но затем самочувствие молодой женщины ухудшилось, новым донором для нее стала младшая сестра. Благодаря современному оборудованию врачи смогли смоделировать ход хирургического вмешательства, предусмотреть и минимизировать возможные риски. Сейчас обе пациентки чувствуют себя удовлетворительно, чтобы не допустить повторения истории с первым трансплантатом, проводится подбор оптимальной иммуносупрессивной терапии.

Волгоградский филиал НМИЦ трансплантологии торжественно открыли в Волжском в июне этого года, в церемонии открытия принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Новый филиал центра оснастили самым современным оборудованием, здесь оказывают помощь по нескольким направлениям: трансплантация почек и сердечно-легочного комплекса, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия, интервенционная радиология. Специалисты филиала планируют ежегодно проводить около 100 операций по пересадке почек, около 30 - печени, 10 операций по пересадке сердца.