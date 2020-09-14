В Петербурге простились с летчиками, погибшими в битве за Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с летчиками, погибшими в битве за Ленинград (1941-1944), состоялась в понедельник в сквере Мациевича в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Сегодня петербуржцы простились с летчиком-истребителем, младшим лейтенантом Сергеем Фадеевым, летчиком-истребителем, младшим лейтентантом Василием Морозовым, летчиком-штурмовиком, сержантом Николаем Гулякиным", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, места падения советских самолетов и останки трех пилотов обнаружили на территориях Кировского и Тосненского районов Ленобласти в ходе городского этапа всероссийской акции "Вахта Памяти" поисковыми отрядами "Крылья Родины" и "Альбатрос", зарегистрированными в центре патриотического воспитания молодежи "Дзержинец".

Церемония прощания с летчиками прошла в сквере Мациевича, созданном в 2019 году в память об истории Комендантского аэродрома. "Именно здесь совершали свои полеты первые летчики России, именно здесь установлена стела в память обо всех авиаторах, погибших в мирное и военное время", - привели в пресс-службе слова главы администрации Приморского района Николая Цеда.

Церемония захоронения уроженцев Нижегородской области Василия Морозова, погибшего 23 августа 1943 года, и Сергея Фадеева, погибшего в воздушном бою 20 марта 1943 года, пройдет 17 сентября в Нижнем Новгороде. Николай Гулякин, уроженец Орловской области, будет похоронен 25 сентября в Курске, где сейчас проживает семья летчика.

Битва за Ленинград длилась с лета 1941 года и продолжалась вплоть до 9 августа 1944 года. Она считается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.