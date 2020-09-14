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Путин наградил главу Мосгорсуда орденом "За заслуги перед Отечеством III степени"

Ранее Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий. Мосгорсуд она возглавляла с 29 декабря 2000 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом "За заслуги перед Отечеством III степени". Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан наградить Егорову Ольгу Александровну - председателя Московского городского суда", - говорится в документе.

Ранее Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда, который она возглавляла с 29 декабря 2000 года.

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