Путин наградил главу Мосгорсуда орденом "За заслуги перед Отечеством III степени"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом "За заслуги перед Отечеством III степени". Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан наградить Егорову Ольгу Александровну - председателя Московского городского суда", - говорится в документе.

Ранее Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда, который она возглавляла с 29 декабря 2000 года.