Минпросвещения: резкого увеличения числа детей на семейном обучении не произошло

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Число школьников на семейном обучении не возросло в нынешнем учебном году. Порядка 10 тыс. семей выбрали такую форму обучения, заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, отвечая на вопросы читателей "Российской газеты".

"Если провести анализ начала этого учебного года, то мы должны констатировать: нет, сегодня резкого увеличения числа детей на семейном обучении не произошло. По статистике, у нас примерно 10 тыс. семей выбирают такую форму, те же цифры показывали и последние несколько лет", - отметил Басюк.

По его словам, чаще всего выбор семейной формы связан с какими-то особыми условиями, необходимыми ребенку. "Это право родителей, наша же задача - предоставлять доступ к качественному обучению в любом виде, какую бы форму родитель ни выбрал, и, кстати, ресурсы, которые мы запустили, и возможности, которые расширили в период пандемии, активно помогают в подобных ситуациях", - добавил замминистра.

Басюк напомнил, что для перехода на семейное обучение родители школьника должны написать заявление о предоставлении им такой формы обучения. Кроме того, должен быть заключен договор между школой и родителями, а также составлен график контрольных, промежуточной и итоговой аттестации по каждому предмету. "Школа и родители определяют, когда ребенок будет ее проходить: ежемесячно, раз в четверть, раз в полгода. Все это прописывается, чтобы можно было оценить знания ребенка", - заключил он.