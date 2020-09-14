Режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет продлили до 21 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 21 сентября. Об этом сообщили в департаменте по информационной политике региона в понедельник.

"Губернатор Евгений Куйвашев 14 сентября подписал указ № 501-УГ, которым внес изменения в указ об особом режиме по COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступает в силу с 15 сентября. Указом до 21 сентября продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что новый указ губернатора предусматривает и ряд послаблений: из списка видов деятельности, которые ограничены, исключили культурные, выставочные, просветительские мероприятия с очным присутствием граждан. Требование к количеству участников групповых экскурсий не превышающему 20 человек, сняли. Также при соблюдении эпидемиологических мер допускается работа культурно-досуговых организаций с 50-процентной наполняемостью. Разрешили проведение профосмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения в больницах.

По данным оперштаба на 14 сентября, в Свердловской области зафиксировали 27048 случаев заражения коронавирусом, 129 - за последние сутки. В регионе сохраняются режим социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.