Ученый из СПбГУ стал самым молодым иностранным членом Финской академии науки и литературы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Заведующий кафедрой прикладной кибернетики Санкт-Петербургского госуниверситета, профессор Николай Кузнецов получил звание иностранного члена Академии науки и литературы Финляндии, став самым молодым ученым в этой категории.

"Математик СПбГУ Николай Кузнецов стал самым молодым иностранным членом Финской академии науки и литературы", - говорится в сообщении. В открытых источниках сообщается, что возраст математика составляет 41 год.

В пресс-службе также добавили, что избрание Кузнецова в качестве иностранного члена Финской академии науки и литературы стало признанием не только его научных достижений и возглавляемой им ведущей научной школы России в области математики и механики, но и, в первую очередь, успехов совместной научно-образовательной программы, организованной в рамках договора о сотрудничестве между СПбГУ и университетом Ювяскюля в 2007 году. О программе дважды докладывали президентам Российской Федерации и Финляндской Республики, и, по словам, Николая Кузнецова, она играет связующую роль в развитии отношений между двумя странами.

Как пояснили в пресс-службе, Кузнецов возглавляет кафедру и занимает должность заведующего лабораторией информационно-управляющих систем Института проблем машиноведения РАН, а также является автором и соавтором более 250 публикаций, пяти монографий и десяти свидетельств об интеллектуальной собственности. В 2018 и 2020 годах коллектив кафедры под руководством Николая Владимировича был признан ведущей научной школой Российской Федерации и получал поддержку от Совета по грантам президента Российской Федерации. В сфере научных интересов научной школы — математическая теория управления и нелинейная динамика.

В частности, Кузнецов провел анализ колебаний в замкнутой нелинейной динамической модели Саяно-Шушенской ГЭС и определили возможные причины возникновения вибраций, ставших причиной аварии в 2009 году, отметили в пресс-службе.