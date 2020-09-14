Путин дал указания по подготовке поставки в Белоруссию российской вакцины от коронавируса

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручения по подготовке поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссию. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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"Отдельно [Путин и Лукашенко] остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник V", Путиным были даны соответствующие указания о подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области".

Ранее на переговорах в Сочи Путин сообщил, что Белоруссия начала участие в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. По мнению российского лидера, это позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.