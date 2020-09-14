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Циклон "Салли" у южного побережья США усилился до урагана

Скорость ветра внутри урагана достигает 38,8 м/с

ТАСС, 14 сентября. Циклон "Салли" у побережья штатов Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана в понедельник усилился до урагана. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость ветра внутри урагана достигает 38,8 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Циклон движется на северо-запад со скоростью 9 км/ч. Отмечается, что "Салли" быстро усиливается.

Согласно оценкам метеорологов, которые привел в воскресенье губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, ураган обрушится на штат ко вторнику. При этом "Салли" достигнет второй категории, при которой скорость порывов ветра составляет от 42 м/с. Власти города Новый Орлеан предписали жителям некоторых районов, в которых живут около 15 тыс. человек, эвакуироваться в связи с приближением стихии.

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