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Пандемия COVID-19

На Ямале продлили режим самоизоляции до 1 октября

Все ограничения в регионе сохраняются

ТАСС, 14 сентября. Режим самоизоляции, введенный на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), продлили до 1 октября включительно, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции.

"На Ямале режим повышенной готовности продлевается до 1 октября. Все ныне действующие ограничения сохраняются. Для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлевается режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 14 сентября, в ЯНАО зарегистрировали 14 101 случай заражения, 13 170 человек выздоровели, 97 умерли. В регионе сохраняется соблюдение социального дистанцирования в общественных местах и общественном транспорте. Обязателен масочный режим в торговых объектах и местах оказания услуг.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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