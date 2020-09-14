В Петербурге отменили обязательную шахматную рассадку в театрах, концертных залах и цирках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сняло ограничения по рассадке в зрительных залах театров, концертных площадок и цирков города, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласован новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков. Согласно обновленному документу, отменяется обязательная шахматная рассадка в зрительном зале, - сказано в сообщении. - При этом сохраняются другие профилактические меры, в том числе ношение масок и измерение температуры".

Согласно новым санитарным предписаниям, ограничения, связанные с рассадкой в театрах, концертных залах и цирках, отменяют только при условии обеспечения организациями контроля за температурой и состоянием здоровья посетителей, проведения дезинфекции помещений, а также информирования работников и зрителей о соблюдении мер безопасности. Вместимость залов ограничат до 50% от общего количества мест в зале только при общей вместимости места проведения мероприятий более 4 000 посадочных мест.

Посетители и сотрудники с температурой тела выше 37 градусов или визуальными признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) не будут допускаться на территорию организации.

С 12 сентября в городе возобновилась работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств. Обязательное условие их работы - соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, социальной дистанции.