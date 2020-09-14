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Пандемия COVID-19

В Свердловской областной больнице два отделения закрыли на карантин из-за коронавируса

По данным оперативного штаба региона, инфекцию выявили у семи сотрудников больницы, большинство из них вернулись из отпусков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Коронавирус выявили у семи сотрудников Свердловской областной клинической больницы № 1. На карантин закрылись два отделения, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в понедельник.

"На данный момент в профилактических целях закрыто всего два отделения. Болеют семь сотрудников больницы. Это медработники (медсестры и младший медперсонал), заболевшие за последние две недели", - сообщили в штабе, уточнив, что в основном коронавирус выявили у сотрудников, вернувшихся из отпуска.

В областной больнице продолжают действовать все профилактические меры: масочный режим, термометрия, контроль мазков у всех сотрудников, которые выходят из отпуска.

По данным на 14 сентября, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев заражения коронавирусом составляет 27 048, из них 129 - за последние сутки.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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