Reuters: критики статьи об испытаниях "Спутника V" изложили свои аргументы The Lancet

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Группа из 15 ученых, ранее выступивших с критикой статьи об испытаниях российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V", направила письмо с изложением своих аргументов в редакцию медицинского журнала The Lancet, опубликовавшего статью. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters , в распоряжении которого нет текста самого письма.

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"Редактор журнала написал нам, попросив представить список того, с чем именно мы не согласны, и пригласил авторов посвященного вакцине российского исследования ответить на наши аргументы", - заявил Reuters один из критиков статьи профессор Энрико Буччи.

7 сентября профессор биологии Университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) опубликовал открытое письмо, в котором группа ученых из разных стран мира обращала внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по мнению авторов письма, можно усмотреть статистические аномалии. По словам Буччи, сейчас приведенные в письме аргументы поддерживают около 40 ученых из Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады, России, США, Швейцарии и Японии. Подписи под письмом, направленном в редакцию The Lancet, поставили 15 из них. Это специалисты по вирусологии, иммунологии, статистическому анализу, научной этике и процедурам разработки лекарственных препаратов.

Как сообщил ТАСС в четверг помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, 10 сентября разработчики "Спутника V" направили в редакцию The Lancet ответы на интересующие западных коллег вопросы.