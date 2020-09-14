Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина "Спутник V", - говорится в сообщении. Первая партия поступила в больницу № 40.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках пилотной поставки отработают логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от коронавирусной инфекции людей, входящих в группу повышенного риска.

"Специалисты стационара получили инструкции от Центра им. Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. Так, медицинские учреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены холодильниками, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов", - отметили в пресс-службе вице-губернатора.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что в город поступит несколько десятков доз вакцины, предназначенных для врачей.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработал Центр им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 39 475 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 27 190 человек, умерли 2 650.