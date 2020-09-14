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Пандемия COVID-19

Госдеп снял рекомендацию для американских граждан не посещать Китай из-за пандемии

Госдеп США снял рекомендацию для американских граждан не посещать Китай из-за пандемии.

Теги
СШАКитайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург
Препарат доставили в городскую больницу № 40
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