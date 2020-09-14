YouTube объявил о запуске сервиса коротких видеороликов YouTube Shorts

ТАСС, 14 сентября. Видеохостинг YouTube в понедельник объявил о запуске сервиса коротких видеороликов YouTube Shorts, пока он будет доступен только для пользователей Индии. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы.

"Shorts - это новый способ самовыражаться за 15 секунд или менее", - указано в публикации. Отмечается, что в ближайшие несколько дней ранняя версия сервиса станет доступной в Индии. Со временем его функционал будет расширяться, сервис будет распространяться на все большее число стран.

Пользователи на данном этапе смогут добавлять к видеороликам музыку из большой библиотеки аудиозаписей, изменять скорость воспроизведения эпизода, совмещать разные видеозаписи.

В июне социальная сеть TikTok, которая также позволяет записывать и публиковать короткие видеоэпизоды, полностью прекратила работу в Индии. Это связано с решением властей этой страны заблокировать разработанные в Китае приложения из-за их "пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны".