Путин примет участие в открытии медцентров, построенных Минобороны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в церемонии открытия медицинских учреждений, построенных силами Минобороны России. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин планирует участие [в церемонии открытия медучреждений] в формате видеоконференции", - сказал он.

Ранее военные строители досрочно возвели два многопрофильных медицинских центра в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест соответственно для жителей региона. Центры оснащены самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Эти учреждения построены по поручению Путина.

До этого Минобороны возвело 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также один медцентр в Воронеже и три в Дагестане для жителей регионов. Российский лидер также принимал участие в их открытии, эти мероприятия он провел в формате видео-конференц-связи. Путин отмечал высокое качество новых объектов и профессионализм военных строителей. Он признался, что поначалу ему даже не верилось, что эти медучреждения удастся возвести в такой короткий срок, сделав это "на совесть". По словам главы государства, новые медцентры помогут не только в борьбе с коронавирусом, но и в целом улучшат доступность здравоохранения в регионах.