Возьми мое сердце: что мешает посмертному донорству в России

Как устроено посмертное донорство в России, почему в стране до сих пор существует дефицит донорских органов и почему не все смогут стать донорами органов после смерти

Вопреки расхожему мнению, стать донором органов посмертно не так просто, как кажется на первый взгляд. В странах, где трансплантационные программы имеют поддержку государства и строятся на доверительном диалоге с обществом, посмертное донорство органов регулируется жестко, а за любые нарушения в этой сфере со стороны любого участника процесса предусмотрена уголовная ответственность. О том, как устроено посмертное донорство в России, почему в стране до сих пор существует дефицит донорских органов, а пациенты из листа ожидания не всегда имеют шанс дождаться, а также о том, почему не все смогут стать донорами органов после смерти, читайте в нашем материале. По ту сторону смерти На данный момент в России более 16,5 тысяч человек живут с пересаженными органами и еще более 9 тысяч человек находятся в листе ожидания. Пациенты, перенесшие трансплантацию органов, живут десятилетиями, у этих людей рождаются дети, появляется возможность видеть и воспитывать внуков. Качество их жизни после операции, как правило, существенно улучшается. Больше не нужно ездить три раза в неделю на диализ мужчине с пересаженной почкой. Молодая женщина после пересадки сердца может самостоятельно и с первой попытки встать с кровати, мальчик с пересаженными легкими через несколько недель после операции уже сам поднимается по лестнице. Пациенты, ожидающие трансплантации органов, могут годами находиться в листе ожидания донорских органов. В этот список пациент попадает только в том случае, когда все методы лечения уже испробованы и спасти жизнь может только трансплантация. Состояние этих пациентов ухудшается - у кого-то счет идет на недели, у кого-то на дни.

Как часто признаются сами хирурги-трансплантологи, развитие медицины достигло такого уровня, что, в сущности, пришить донорский орган и заставить его работать в другом организме - не самое сложное. Безусловно, это все еще высокотехнологичная медицинская помощь, в этой работе на разных этапах участвуют десятки высокопрофессиональных специалистов, которые годами совершенствовали мастерство и копили знания в самых разных областях медицины. Со стороны госполитики сейчас также нет никаких препятствий для посмертного или прижизненного донорства - все необходимые механизмы для этого есть, как и соответствующая статься в бюджете, отмечает глава Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергей Готье. Трудности с организацией работы по трансплантации и донорству органов сейчас лежат в другой плоскости - и связаны они с дефицитом донорских органов. Готье называет этот дефицит "искусственным", и связан он с неприятием в обществе идеи посмертного донорства, а также с тем, что многие медицинские организации, понимая, что трансплантационная деятельность - сложный с точки зрения координации и очень ответственный процесс, предпочитают не связываться с изъятием органов у умершего человека. Кроме того, немаловажно, как человек живет: по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека более чем на 60% зависит от поведенческих факторов. К ним относят и образ жизни, и профилактику, и приверженность назначенному лечению. Как правило, именно факторы риска (курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни) становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний и рака. А это самые распространенные причины смерти в России и в мире, и, как правило, умерший человек в этой ситуации уже не сможет помочь кому-то после смерти, так как органы окажутся непригодными для донорства. Застарелые инфекции, невылеченный панкреатит, диабет - все это может стать причиной смерти человека и в то же время сокращает возможности для донорства. Причины неоднозначной реакции Тема посмертного донорства органов вызывает в обществе неоднозначную реакцию, и это не только национальная особенность нашей страны. Этот этап проходили все страны, которые в развитии донорства и трансплантации органов достигли значительных результатов и с каждым годом продолжают увеличивать число жизней, спасенных за счет посмертного донорства. Эталонной страной в этом отношении считают Испанию, где число посмертных доноров на миллион населения составляет 45–47 в год. В Испании при этом действует та же правовая модель для посмертного донорства, что и в России - презумпция согласия. Она подразумевает, что человек может быть против посмертного донорства, и его позиция должна быть внесена в регистр отказов. По словам ведущего хирурга-трансплантолога Петербурга и председателя Ассоциации трансплантационных координаторов Олега Резника, сложности общественного восприятия проблемы посмертного донорства во многом связаны с базовым страхом смерти любого человека: "Человек не хочет думать о смерти вообще и о своей собственной смерти в частности". Коллективное восприятие смерти, которое находит отражение в религии и искусстве, также играет важную роль. "Поскольку "Я" и наше тело неразрывно связаны, то любые умственные конструкции в отношении посмертной судьбы наших органов отвергаются нашим сознанием как недопустимые и травматичные" ("Неприятие обществом проблемы посмертного донорства: причины и структура мортальных страхов", журнал "Вестник трансплантологии и искусственных органов", 2019). При этом Русская православная церковь в 2000 году сформулировала свою позицию по отношению к донорству органов после смерти и признала его высоким актом проявления христианской любви и сострадания. "Однако посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти", - говорится в основах социальной концепции РПЦ.