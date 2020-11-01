Протестная акция у посольства Белоруссии в РФ прошла спокойно

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Протестная акция у посольства Белоруссии в Москве завершилась без происшествий, передает корреспондент ТАСС.

У здания диппредставительства порядка 70 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами выстроились в ставшую традиционной для сторонников белорусской оппозиции "цепь солидарности". Периодически они хором исполняли песни Ляписа Трубецкого и Виктора Цоя. Некоторые участники акции принесли с собой еду, теплые напитки и пледы. Некоторые проезжающие мимо машины изредка сигналили в знак поддержки.

Посольство находилось под усиленной охраной, помимо двух сотрудников полиции у входа в посольство, представители правоохранительных органов также находились на соседних улицах и непосредственно рядом с протестующими.

В воскресенье в Минске прошла приуроченная ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, акция оппозиции под названием "Дзяды" ("Деды", "Предки"). Белорусская оппозиция проводит ее уже много лет. Традиционно акция сопровождается шествием от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине белорусской столицы - месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано властями Белоруссии и проходит в рамках акций протеста, которые проводит оппозиция после президентских выборов 9 августа.