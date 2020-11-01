На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за риска подъема уровня рек

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено на территории Краснодарского края из-за ливней, ветра и возможного подъема уровня рек, которые ожидаются в понедельник, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": В течение суток 02.11.2020 местами в крае (исключая муниципальное образование г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Также существует риск резких подъемов уровня рек, затопления и подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, территорий, населенных пунктов. Возможны размывы берегов рек, прорыв дамб, плотин прудов. Кроме того, в МЧС предупредили о возможности подмыва опор мостов, земляных насыпей ж/д путей на подходах к мостам, опор ЛЭП. Также возможно подтопление вахтовых поселков и строительных площадок.

В пресс-службе рекомендовали оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, вне дома внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.

В субботу шквалистый ветер и дождь привели к нарушению электроснабжения в поселке Комсомолец в Ейском районе края, без света остались 800 человек. В воскресенье, по итогам работы комиссий по установлению ущерба, зафиксировано повреждение кровли на трех социально значимых объектах, а также различные повреждения 54 частных домовладений. В настоящее время в Краснодаре плюс 13 градусов, ветер умеренный. На территории края примерно такая же температура, местами дожди.