Депутаты ЛДПР внесут в Думу законопроект о выплатах в 10 тыс. рублей по уходу за пожилыми

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР в понедельник вносит на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. руб. неработающим гражданам, ухаживающим за лицами старше 80 лет или нуждающимися в постоянном постороннем уходе. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документом предлагается установить с 1 января 2021 года неработающим трудоспособным лицам, которые являются опекунами (попечителями) и осуществляют уход за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей с ежегодной индексацией. Сейчас размер такой компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей, он не менялся с 2008 года.

По мнению разработчиков документа, данная компенсационная выплата является, по сути, заработком гражданина за осуществление ухода. "В ситуации, когда престарелый, нуждающийся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигший возраста 80 лет, является полностью недееспособным либо частично недееспособным, уход за ним должен осуществляться постоянно в течение суток", - указывают авторы.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в сопроводительных документах не указаны источники расходных обязательств.