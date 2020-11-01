Власти Усинска развернули ПВР на базе школы для жильцов сгоревшего дома

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Администрация города Усинска в Коми развернула пункт временного размещения для жильцов сгоревшего деревянного многоквартирного дома. Никто не пострадал, но дом восстановлению не подлежит, сообщили в муниципалитете.

"Развернут пункт временного размещения пострадавших в чрезвычайной ситуации населения на базе школы № 1 (ПВР №2 - Усинск, ул. Комсомольская, д. 28). По обновленным данным с места пожара по ул. Лесная д. 21, 21\1 эвакуировано 72 человека, среди них 15 детей: из горящего дома (№21\1) эвакуировано 40 человек, из них трое - дети, еще 32, из них 12 детей - из смежного дома (№21), так как высока была вероятность его возгорания", - сказали в муниципалитете, добавив, что информации о погибших и пострадавших нет.

"Предварительно можно сделать заключение о невозможности восстановления сгоревшего дома и утраченного имущества первой необходимости", - добавили в горадминистрации.

В воскресенье в 15:05 мск в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажного деревянного дома № 21/1 по улице Лесная в Усинске. В 18:15 пожар локализовали, в 20:58 - ликвидировали, ведутся работы по разбору и проливке конструкций.

Глава региона Владимир Уйба взял ситуацию на личный контроль. Власти Усинска объявили режим ЧС для оперативной помощи жителям, которые лишились жилья и предметов первой необходимости.