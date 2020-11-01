В соборе Нотр-Дам в Ницце прошла поминальная служба по жертвам теракта

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Месса в память о жертвах теракта, совершенного 29 октября в Ницце, прошла в воскресенье вечером в городском соборе Нотр-Дам. Поминальное богослужение в храме, ставшем местом нападения, возглавил епископ Ниццы Андре Марсо.

В связи с пандемией в базилику было допущено ограниченное число прихожан. Однако многие пришли в этот вечер к собору, чтобы помолиться у его стен. Другие следили за церемонией в социальных сетях и по телевидению.

На поминальной службе, продлившейся около двух часов, присутствовал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, представители епархии, родственники жертв теракта - 60-летней местной жительницы Надин Девилье, 54-летнего Вансана Лока, служившего в соборе, и 44-летней гражданки Бразилии Баретто Силвы, проживавшей во Франции. "Были убиты наши соотечественники, я скорблю со всей Францией. Мы должны оставаться сильными и никогда больше такого не допустить", - сказал прихожанин Юбэр Серван.

В связи с празднованием в воскресенье Дня всех святых глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить систему безопасности по всей стране. Вокруг собора Нотр-Дам был установлен периметр безопасности. Десятки полицейских, жандармов и военных, задействованных в антитеррористической операции "Часовой", приняли участие в обеспечении порядка во время мессы.

Поминальные службы прошли в этот день во многих других соборах Франции. В некоторых городах мессы в память о погибших в знак солидарности посетили представители мусульманской общины.

Нападения во Франции

Утром 29 октября вооруженный ножом 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате инцидента погибли три человека, нападавший задержан. К расследованию нападения подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Спустя два часа после нападения в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Кроме того, в тот же день в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала злоумышленника на месте преступления.

В субботу вечером в Лионе злоумышленник напал на 52-летнего священника греческой церкви, когда он запирал двери храма. Преступник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.