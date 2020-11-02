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Пандемия COVID-19

В Германии вступают в силу новые карантинные меры

Они вводятся как минимум до конца ноября

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Новые карантинные меры, чуть менее жесткие, чем весной, вступают с понедельника в силу в Германии в связи с ростом числа заражений коронавирусом в стране. Договоренность о них была достигнута между правительством ФРГ и главами федеральных земель 28 октября.

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Меры вводятся как минимум на месяц - до конца ноября, но могут быть продлены или ужесточены в зависимости от ситуации с пандемией. Они предусматривают закрытие ресторанов, баров и других гастрономических заведений. Им будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекращают работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

Новые ограничения, в отличие от карантина, который был весной во время первой волны пандемии, не предполагают закрытия детских садов и школ, а также парикмахерских и магазинов при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях отныне разрешено только в вызванных острой необходимостью случаях и не в туристических целях. До понедельника власти большинства регионов предписали туристам покинуть гостиницы и вернуться домой.

Карантин начинает действовать не сразу, а лишь через несколько дней после принятия решения о нем. Власти ФРГ тем самым дали представителям бизнеса время подготовиться к новым ограничениям. Магазины за это время должны были разработать концепцию запуска посетителей внутрь и организовать продажи с доставкой на дом. Во время первого карантина были нередки случаи, когда дорогие рестораны в экстренном порядке закупали печи и начинали развозить пиццу, чтобы компенсировать потери.

Согласно расчетам берлинского Института экономических исследований, новые меры обойдутся германской экономике примерно в €19,3 млрд.

Система здравоохранения на грани

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя новые меры, указала на то, что за последние 10 дней число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ удвоилось. "Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани", - заявила глава кабмина. Меркель признала, что в 75% случаев власти уже не могут отследить источник заражения.

Власти регионов предупреждают о том, что нынешняя ситуация может привести к коллапсу национальной системы здравоохранения. В субботу число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране выросло за сутки на 19 059, что является новым рекордным показателем. В воскресенье цифры были ниже, но обычно не все регионы передают в этот день сведения по заражениям в Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), который публикует официальные данные.

Главная цель новых мер - значительно сократить число контактов между людьми и исключить перегрузку клиник. Глава Германской междисциплинарной ассоциации интенсивной и экстренной медицины Уве Янсенс указал на то, что "в некоторых землях уже осталось мало пространства для действий". В Берлине свободны лишь 14% коек в отделениях интенсивной терапии, в Бремене - 17%, сообщил он. "Тогда [весной] ситуация была в меньшей степени драматичной, нежели сейчас", - заявил специалист.

И даже если свободные места в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ еще есть, часто возникает другая проблема - не хватает квалифицированного персонала. В Фонде защиты пациентов в связи с этим призвали клиники сообщать, достаточно ли у них кадров для обслуживания больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, а правительство ФРГ и земли договорились в случае необходимости распределять тяжелобольных по всей Германии.

Недовольство растет

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Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство немцев поддерживает новые меры властей. Один из них, проведенный по заказу телеканалов RTL и N-TV, показал, что 50% из 1014 респондентов заявили о согласии с решением о введении карантина. Еще 16% подчеркнули, что хотели бы более жестких ограничений для эффективной борьбы с пандемией. Треть выступила против новых мер.

Тем не менее уже сами дебаты 29 октября в Бундестаге о карантине показали, что курс Меркель имеет много противников, в том числе среди политиков. Выступление канцлера, которая открывала заседание, сопровождалось постоянными неодобрительными выкриками со стороны ряда парламентариев. Глава Бундестага Вольфганг Шойбле вынужден был на минуту прервать ее речь и призвать депутатов к порядку.

"Люди хотят работать, и это должно быть возможно в условиях соблюдения всех правил", - сказал глава либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Он обратился к Меркель и заявил, что нельзя упрекать в популизме всех, кто не согласен с ее взглядом на ситуацию. Он считает, что политики сами не смогли подготовиться ко второй волне и населению теперь приходится "расплачиваться за это". Глава парламентской фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд пошел дальше, отметив, что немецкое общество "с большим трудом добилось свободы" и "коронавирусная диктатура не может быть решением".

Критику вызывает и сама процедура принятия решений по борьбе с пандемией, а именно то, что федеральное правительство и власти регионов предписывают карантин, лишь публикуя соответствующие распоряжения. Фракция Социал-демократической партии Германии в Бундестаге в связи с этим заявила о намерении твердо установить критерии, "какие меры и при каких обстоятельствах можно ввести и где заканчиваются их границы". Все чаще звучат призывы к Берлину о привлечении парламента к выработке подобных решений.

В минувшие выходные во многих немецких городах на улицы снова вышли тысячи жителей страны, выступающих против карантина.

Во Франкфурте-на-Майне агрессивно настроенная молодежь - до 800 человек - напала на полицейских. Молодые люди в связи с закрытием баров, клубов и пивных стали постоянно собираться на площадях и торговых улицах крупных городов, где они употребляют спиртные напитки и слушают музыку. В правоохранительных органах считают, что причиной возросшей агрессии с их стороны являются именно карантинные меры. "У них не хватает возможностей переключиться, например, на клубы или стадионы. И затем всегда по пятам следуем мы и говорим: "Это вам не позволено, это...", - приводит газета Bild слова представителя полиции Александера Кисслинга.

Пивная включила Меркель в черный список

Особенно жесткой критике новые ограничительные меры подвергают владельцы ресторанов, баров, пивных и других гастрономических заведений, многие из которых уже серьезно пострадали во время первого карантина весной. Например, берлинская пивная Staendige Vertretung внесла в список нежелательных гостей заведения Меркель, министра финансов Олафа Шольца и других политиков за введение очередных ограничений.

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В опубликованном в Facebook видеообращении исполнительный директор пивной Йорн Петер Бринкман и его партнер по бизнесу Ян Филипп Бубингер заявили, что "политики не использовали с апреля время, чтобы подготовить страну ко второй волне пандемии". В то же время Staendige Vertretung приняла все меры и разработала концепцию, чтобы защитить своих гостей от заражения коронавирусом.

Решение о закрытии гастрономических заведений, по их мнению, совершенно непонятно и является чистым популизмом. Бринкман призвал коллег - владельцев ресторанов и баров - последовать их примеру и внести в черный список ответственных за меры, которые ведут к закрытию заведений.

В то же время Меркель обещала, что власти не оставят в беде компании и предприятия. Правительство ФРГ готово возместить небольшим фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы - до 50 сотрудников - получат 75% от планируемого оборота, более крупные - 70%.

Ситуация с коронавирусом в ФРГ

Относительно высокие темпы прироста заразившихся коронавирусом в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. случаев за сутки. Затем показатель начал уменьшаться, уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число инфицированных опять начало расти. Одними из основных причин ухудшения статистики являются нелегальные вечеринки, несоблюдение правил дистанцирования в барах и во время частных мероприятий. Эксперты полагают, что проводить прямые аналогии между нынешней и весенней статистикой некорректно, поскольку сейчас в Германии делают существенно больше тестов - около 1 млн в неделю.

Сейчас жителям Германии необходимо носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене, Берлине и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях, рынках и пешеходных улицах. Нарушение масочного режима влечет за собой штраф. Каждая федеральная земля устанавливает свои правила. В Берлине штраф составит от €50 до 500, в Баварии - €150, в Тюрингии - €60.

Также в ФРГ штрафуют тех, кто при посещении общественных мест умышленно оставляет о себе неверные контактные данные. Физические лица заплатят от €50, юридические, если не отследят нарушение, - от €1 тыс.

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