В Германии вступают в силу новые карантинные меры

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Новые карантинные меры, чуть менее жесткие, чем весной, вступают с понедельника в силу в Германии в связи с ростом числа заражений коронавирусом в стране. Договоренность о них была достигнута между правительством ФРГ и главами федеральных земель 28 октября.

Меры вводятся как минимум на месяц - до конца ноября, но могут быть продлены или ужесточены в зависимости от ситуации с пандемией. Они предусматривают закрытие ресторанов, баров и других гастрономических заведений. Им будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекращают работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

Новые ограничения, в отличие от карантина, который был весной во время первой волны пандемии, не предполагают закрытия детских садов и школ, а также парикмахерских и магазинов при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях отныне разрешено только в вызванных острой необходимостью случаях и не в туристических целях. До понедельника власти большинства регионов предписали туристам покинуть гостиницы и вернуться домой.

Карантин начинает действовать не сразу, а лишь через несколько дней после принятия решения о нем. Власти ФРГ тем самым дали представителям бизнеса время подготовиться к новым ограничениям. Магазины за это время должны были разработать концепцию запуска посетителей внутрь и организовать продажи с доставкой на дом. Во время первого карантина были нередки случаи, когда дорогие рестораны в экстренном порядке закупали печи и начинали развозить пиццу, чтобы компенсировать потери.

Согласно расчетам берлинского Института экономических исследований, новые меры обойдутся германской экономике примерно в €19,3 млрд.

Система здравоохранения на грани

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя новые меры, указала на то, что за последние 10 дней число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ удвоилось. "Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани", - заявила глава кабмина. Меркель признала, что в 75% случаев власти уже не могут отследить источник заражения.

Власти регионов предупреждают о том, что нынешняя ситуация может привести к коллапсу национальной системы здравоохранения. В субботу число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране выросло за сутки на 19 059, что является новым рекордным показателем. В воскресенье цифры были ниже, но обычно не все регионы передают в этот день сведения по заражениям в Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), который публикует официальные данные.

Главная цель новых мер - значительно сократить число контактов между людьми и исключить перегрузку клиник. Глава Германской междисциплинарной ассоциации интенсивной и экстренной медицины Уве Янсенс указал на то, что "в некоторых землях уже осталось мало пространства для действий". В Берлине свободны лишь 14% коек в отделениях интенсивной терапии, в Бремене - 17%, сообщил он. "Тогда [весной] ситуация была в меньшей степени драматичной, нежели сейчас", - заявил специалист.

И даже если свободные места в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ еще есть, часто возникает другая проблема - не хватает квалифицированного персонала. В Фонде защиты пациентов в связи с этим призвали клиники сообщать, достаточно ли у них кадров для обслуживания больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, а правительство ФРГ и земли договорились в случае необходимости распределять тяжелобольных по всей Германии.

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