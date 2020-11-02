В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 53. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 6 873 человека с коронавирусом.

В Москве выявлено 429 409 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 314 791 человек.

В новость были внесены изменения (0:21 мск) - добавлены подробности