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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ самоизолировался из-за контакта с заразившимся коронавирусом

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов у него нет
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус EPA-EFE/FABRICE COFFRINI
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
© EPA-EFE/FABRICE COFFRINI

ТАСС, 2 ноября. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом в понедельник глава организации сообщил на своей странице Twitter.

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"Было установлено, что я контактировал с кем-то, чей тест на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 показал положительный результат. Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но я буду на самоизоляции в ближайшие дни в соответствии с протоколами ВОЗ и [намерен] работать из дома", - написал глава ВОЗ. Он также отметил необходимость четко выполнять все требования по противодействию распространению коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 46 млн человек, свыше 1,19 млн умерли.

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