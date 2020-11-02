В Москве за полмесяца составили более 14,5 тыс. протоколов за нарушение масочного режима

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. протоколов составила полиция Москвы с 16 октября за нарушение перчаточно-масочного режима в городе. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос ТАСС.

"В период с 16 октября 2020 года по настоящее время сотрудниками полиции составлено более 10,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"). Кроме того, сотрудниками УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками Государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" составлено более 4 тыс. протоколов по статье 3.18.1 КоАП Москвы", - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что ежедневно в рейдах в общественных местах, в том числе в магазинах, торговых центрах, рынках, кафе и ресторанах, а также на транспорте Москвы, задействуют около 4 тыс. сотрудников полиции.

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку. Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в городском транспорте усилили с 16 октября. Штраф за нарушение составляет 5 тыс. рублей.