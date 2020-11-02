Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о порядке изъятия детей из семьи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Об этом сообщила газете "Известия" глава комитета Тамара Плетнева.

"Наш комитет его (законопроект - прим. ТАСС) поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза", - сообщила депутат изданию, отметив, что законопроект могут принять до конца года.

Согласно календарю работы Госдумы, нижняя палата парламента может рассмотреть проект закона о порядке изъятия детей в первом чтении на заседании 25 ноября.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Предлагается производить изъятие ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью по общему правилу на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства. Необходимые поправки вносятся в Гражданский и Семейный кодексы.

Как уточнял Крашенинников, при этом в статье 77 Семейного кодекса предполагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка, он будет действовать "только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов". Лишь в таких обстоятельствах орган опеки и попечительства с участием прокурора и представителя органа внутренних дел смогут изъять ребенка из семьи, составив акт об этом.