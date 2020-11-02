В Приморье занято 95% коек для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Общее число коек для пациентов с коронавирусом в Приморье достигло 1 969, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья. Почти все они заняты.

"Стоит отметить, что всего за последнюю неделю увеличили мощность существующих госпиталей во Владивостокских клинических больницах №1 и №2, во Владивостокском родильном доме №1, в Хасанской центральной районной больнице, Уссурийской центральной городской больнице. В том числе дополнительно 100 коек развернули в краевой клинической больнице №1. Также открыли госпиталь в Спасской городской больнице. Сейчас в Приморье развернуто 1 969 коек, из которых 879 с кислородом, в том числе 325 с ИВЛ", - говорится в сообщении.

Также на этой неделе готовятся к открытию госпитали в Лесозаводской и Дальнегорской городских больницах. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в настоящее время занято 95% мест в госпиталях для пациентов с коронавирусом.

Число новых случаев заражения в Приморье за сутки возросло на 202, до 15 769, что является рекордным для региона показателем. Количество летальных исходов увеличилось на три, до 159. Общее число выздоровевших - 12 436.

В Приморском крае действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.