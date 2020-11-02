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Пандемия COVID-19

СМИ: принц Уильям переболел коронавирусом в апреле

По данным источников The Sun, принц решил это не афишировать, поскольку "не хотел никого волновать"
Принц Уильям EPA-EFE/VICKIE FLORES
Описание
Принц Уильям
© EPA-EFE/VICKIE FLORES

ТАСС, 2 ноября. Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию. Об этом в воскресенье сообщил таблоид The Sun.

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По данным его источников, принц Уильям принял такое решение, так как "не хотел никого волновать".

25 марта канцелярия наследника британского престола принца Чарльза сообщила, что его результат теста на коронавирус показал положительный результат. 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о заражении коронавирусом.

31 октября Великобритания стала девятой страной в мире, преодолевшей отметку в 1 млн инфицированных, после США, Индии, Бразилии, России, Франции, Испании, Аргентины и Колумбии. В общей сложности в стране отмечено 46 717 смертей среди заразившихся, что является самым высоким показателем в Европе.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
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