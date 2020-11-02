Союз потребителей предложил возмещать россиянам затраты на тестирование на коронавирус

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с предложением возмещать расходы граждан на услуги частных клиник по тестированию на коронавирусную инфекцию из бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" .

Организации направили соответствующие письма, копии которых имеются в распоряжении газеты, председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По словам главы СПРФ Петра Шелища, в организации начали поступать обращения от членов семей пациентов, которым продиагностировали коронавирусную инфекцию. Как объяснил общественник, из-за больших очередей в государственных поликлиниках, где ПЦР-тест на COVID-19 можно сделать бесплатно, они вынуждены сдавать их в частных клиниках за свой счет.

"Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них", - пояснил газете Шелищ.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 636 781 случай заражения, выздоровели 1 225 673 человека, умерли 28 235. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.