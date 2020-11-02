Омский криогенный завод с начала пандемии увеличил поставки кислорода в больницы в 5 раз

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Омский криогенный завод, который является ведущим производителем сжиженных газов в Омской области, увеличил с начала пандемии поставки медицинского кислорода в ковидные стационары в пять раз. При этом предприятие имеет запас мощности для значительного увеличения его производства, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития.

"У нас 11 больниц, которые работают с ковидными больными. Раньше по нормативу они загружались раз в 5 дней по 2 тонны. Сейчас наш автогенный завод возит кислород каждый день, то есть поставки увеличились в 5 раз", - сказали в Минпроме.

В министерстве подчеркнули, что больницы потребляют только 10% от мощностей предприятия. "Омск - крупный промышленный узел, здесь большое производство сжиженных газов. Автогенный завод может нарастить поставки в любой момент, нехватка медицинского кислорода нашим больницам не грозит", - подчеркнул собеседник агентства.

Омский кислород поставляется также на Алтай, в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

11 октября в Ростове-на-Дону умерли 13 пациентов с коронавирусом, предположительно, от нехватки кислорода. После этого Росздравнадзор сообщил, что запросит у регионов информацию о потребности медучреждений в медицинском кислороде.

По данным омского Минздрава, в области за прошедшие сутки выявлено 199 случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. Общее число зараженных составило 15 982 человека, из них 11 542 выздоровели, 432 умерли.