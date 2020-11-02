В Хабаровском крае 17 населенных пунктов остаются в зоне подтопления

ТАСС, 2 ноября. Подтопление из-за паводков сохраняется в 17 населенных пунктах Хабаровского края. На реках продолжается спад воды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На небольших реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды. В связи с относительно теплой погодой процесс ледообразования на реках края замедлился. В зоне паводка продолжают оставаться 17 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях, где подтопления сохраняются на 33 земельных участках и 17 отрезках внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.

В частности, 30 подтопленных приусадебных участков находятся в Комсомольске-на-Амуре, там же вода остается в подвалах 11 многоквартирных жилых домов.

Паводок начался в регионе 25 августа, на конец сентября в зоне подтопления находилось максимальное число населенных пунктов - 55 в 8 муниципальных образованиях. Было подтоплено 48 жилых домов, более 2 700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка дорог. С 25 сентября в регионе действует режим ЧС межрегионального характера. Власти еще не посчитали ущерб от стихии.