Всероссийская общественная премия "Гордость нации". Видеотрансляция

Премия "Гордость нации"/ТАСС

Церемония вручения I Всероссийской общественной премии "Гордость нации", приуроченная к Дню народного единства, проходит в театре "Геликон-опера". Премия вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

Награда учреждена для активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия россиян в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.