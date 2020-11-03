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Всероссийская общественная премия "Гордость нации". Видеотрансляция

Награда вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России

Премия "Гордость нации"/ТАСС

Церемония вручения I Всероссийской общественной премии "Гордость нации", приуроченная к Дню народного единства, проходит в театре "Геликон-опера". Премия вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. 

Награда учреждена для активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия россиян в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

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