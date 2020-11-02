"Облегченный локдаун". В Германии снова вступил в силу карантинный режим

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Второй с весны карантинный режим начал действовать в Германии с понедельника, продлится он минимум до начала декабря. Не работают кафе и рестораны, театры и музеи, косметические салоны, бассейны и фитнес-центры. На этот раз власти решили не закрывать школы, детские сады и непродовольственные магазины. Нынешние меры здесь называют "облегченный локдаун".

Власти готовы компенсировать представителям гастрономической отрасли до 75% от выручки, полученной в ноябре прошлого года, программа помощи достигает €10 млрд. Однако она не сможет полностью покрыть потери бизнеса. Работа навынос Как сообщает корреспондент ТАСС, стоящие перед кафе и рестораны стулья и столы обмотаны красно-белой заградительной лентой; на витринах висят объявления, где сообщается о закрытии минимум на месяц; таблички с часами работы на скорую руку заклеены непрозрачным скотчем. На улицах, где расположены заведения, немноголюдно.

Как и весной, гастрономической отрасли разрешили работать навынос. Владельцы кафе заново наносят временную разметку на асфальт перед витринами, рассчитывая на очереди. В одной из кофеен прилавок перенесли ко входу в заведение, внутрь никого не пускают. "Мы посмотрим, как будут идти дела в первые дни. Прошлый локдаун выпал на весну, когда люди более охотно находились на улице, сейчас, когда в пять часов уже темно, а погода не располагает к прогулкам, с выручкой будет сложнее", - заявил работник одного из заведений.

Потерянные инвестиции Претензии оппозиционных фракций Бундестага к новому карантину сводятся к тому, что из-за просчетов политиков (наступление второй волны якобы было понятно с самого начала) страдает бизнес. Так, чтобы принимать гостей, одни рестораторы обновили систему вентиляции, другие разделили помещения стеклянными перегородками, третьи вдвое сократили количество посадочных мест, чтобы не быть оштрафованными. Для комфортного размещения гостей за пределами помещения приобретались одеяла и дорогостоящие уличные обогреватели. Сейчас все это не пригождается.

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Некоторые рестораторы закупали уличные шатры, чтобы рассаживать посетителей на улице. "Будем надеяться, что карантин продлевать не будут, и тогда уже в декабре шатры мне еще пригодятся", - заявил корреспонденту ТАСС владелец местного ресторана азиатской кухни. Ситуация в городе На улицах, по свидетельству корреспондента ТАСС, существенно больше людей и машин, чем во время предыдущего карантина. Неизменными остаются очереди перед супермаркетами, поскольку на 25 кв. м территории должен быть только один посетитель. В центре Берлина нет пробок, главная улица города Унтер-ден-линден пуста, на площади перед Бранденбургскими воротами нет туристов.