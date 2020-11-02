Посол в РФ: Британия надеется на участие Путина в конференции по климату в 2021 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания надеется, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Об этом заявила в понедельник посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт на онлайн-конференции "Год до COP-26: как государства подходят к решению проблемы изменения климата".

"Мы приветствуем недавний призыв президента России Владимира Путина принять решительные меры и привлечь больше внимания к проблеме изменения климата, - сказала она. - Надеемся, что он присоединится к нашему саммиту, чтобы озвучить новые амбициозные задачи по сокращению выбросов парниковых газов".

По словам дипломата, благодаря развитому научному сектору и богатству природных ресурсов РФ может сыграть ключевую роль в решении проблемы изменения климата и глобальном переходе к низкоуглеродной экономике. "У России есть большой потенциал для перехода, но действовать нужно сейчас", - подчеркнула она.

Броннерт также отметила, что так как Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, она безусловно будет приглашена для участия в конференции.

Проведение 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата было изначально запланировано на 9-19 ноября 2020 года в городе Глазго в Великобритании. 28 мая этого года было принято решении о ее переносе на 1-12 ноября 2021 года.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов. В России соглашение вступило в силу в ноябре 2019 года.