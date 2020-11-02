В Симферополе после реставрации открыли Дом дворянского собрания

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Историческое здание Депутатского дворянского собрания в Симферополе, где размещены залы хореографии, балета и вокала, открыли в понедельник после реставрации в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Торжественная церемония транслировалась в прямом эфире на телеканале "Крым 24".

"Открываем после реставрации важный культурный объект. Здание является неотъемлемой частью Крымского университета культуры, искусств и туризма. Все помещения полностью отреставрированы, приспособлены для занятий студентов по всем направлениям", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов, участвовавший в церемонии.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская уточнила, что на реставрацию здания выделили около 140 млн рублей в рамках ФЦП. "Этому зданию много лет, здесь всегда творили русскую культуру, созидали, сейчас мы продолжаем эти традиции", - рассказала министр.

Строительство здания Дворянского собрания началось в июле 1849 года и завершилось в декабре 1851 года. Эти даты уточнены в 2007 году, до этого ориентировались на данные других исследователей, согласно которым строительство продолжалось с 1848 по 1850 год. Эти даты и отражены в названии памятника.

В годы Крымской войны в здании размещался военный госпиталь, в котором работал известный хирург Николай Пирогов, ассистировал ему Сергей Боткин, помогали - первые в России медицинские сестры. Госпитальное отделение в доме Дворянского собрания продолжало свою работу до 28 мая 1856 года.