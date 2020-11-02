От гриппа в России привили 48,4 млн человек

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 48 млн жителей России сделали прививки против гриппа, из них более 13 млн дети, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"По данным регионов, в настоящее время против гриппа привито 48,41 млн человек, в том числе 13,93 млн детей. За счет средств работодателей привито 1,1 млн человек", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с начала эпидемиологического сезона в России зафиксировано более 6 млн случаев ОРВИ. "По состоянию на сегодня в субъектах Российской Федерации ситуация по заболеваемости гриппом в целом остается благополучной, - говорится в сообщении. - С начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 млн случаев ОРВИ, в том числе, по данным НИИ гриппа им. Смородинцева, 20 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них грипп А - 7 в Москве, Калининградской и Кемеровской областях, грипп В - 13 в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге. Все заболевшие не были привиты против гриппа".

В рамках государственных контрактов в субъекты РФ поставлено 57,3 млн доз вакцины от гриппа, что составляет 75,8% от заключенных государственных контрактов, добавили в пресс-службе.