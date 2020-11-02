В Петербурге для потерявших работу из-за пандемии организуют обучение по 48 профессиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, потерявшие работу во время пандемии коронавируса, смогут пройти переподготовку по одной из 48 специальностей в рамках городской программы дополнительного профессионального образования. Как сообщила пресс-служба городской администрации, вопрос реализации программы переподготовки кадров обсуждался в понедельник на рабочем совещании у губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Более 3 тыс. петербуржцев, потерявших работу в период пандемии, до конца года пройдут переподготовку по 48 профессиям", - сообщили в пресс-службе.

Представители Смольного отметили, что в рамках поручения президента России регионам о помощи в поисках новой работы гражданам, пострадавшим от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, выделены средства из федерального бюджета на их обучение. Действие программы будет координировать городской комитет по образованию с помощью специалистов петербургского Центра опережающей профессиональной подготовки. Помощь в переподготовке смогут получить не только безработные - программа открыта также для сотрудников, попадающих под сокращение, и недавних выпускников вузов и колледжей, чья специальность оказалась невостребованной.

"Были приняты очень серьезные меры поддержки. Но предприятия до сих пор испытывают трудности. Некоторые сокращают персонал. Мы не можем оставить этих людей в сложной ситуации", - привела пресс-служба слова Беглова на совещании.

По данным Центра занятости населения Петербурга, в октябре почти 107 тысяч человек состояли на учете в качестве безработных. К наиболее востребованным профессиям относятся компьютерные технологии, графический дизайн, инженерный дизайн, сварочные технологии и другие. Обучение по этим направлениям организовано в 27 городских центрах образования. Доступны очная и дистанционная формы обучения.