Вологодских студентов-медиков привлекут к работе с больными COVID-19

ВОЛОГДА, 2 ноября. /ТАСС/. Студентов выпускных курсов медицинских колледжей Вологодской области с 3 ноября привлекут к работе с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"82 студента выпускных курсов медицинских колледжей области после обучения на циклах повышения квалификации по COVID-19 направлены с 3 ноября в медицинские организации для работы на должностях среднего медицинского персонала", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе также увеличен штат медицинских работников неотложной помощи в поликлиниках Вологды и Череповца, к работе уже приступили 12 фельдшеров и 7 медицинских сестер центральных районных больниц, также увеличилось количество бригад неотложной помощи: 8 - в Вологде и 4 - в Череповце.

По данным оперативного штаба, на 2 ноября в Вологодской области зафиксировано 7 224 заразившихся, прирост за сутки - 104 случая - это максимальный суточный показатель за всю пандемию.

Режим повышенной готовности был продлен в области до 30 ноября, стимулирующие выплаты медикам и иным работникам - до конца этого года. Школы и учреждения допобразования досрочно, с 19 октября, закрылись на каникулы, они продлятся до 9 ноября. Предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано было перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех лиц 65 лет и старше и сотрудников с хроническими заболеваниями. Работающим пожилым людям рекомендовано перейти на удаленку, взять отпуск или оформить больничный лист.