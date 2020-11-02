Меркель не хочет спекуляций на тему продолжительности второго карантина в ФРГ

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Германии делают все возможное, чтобы действующий режим карантина закончился, как и планируется, в декабре, но спекуляции на этот счет неуместны. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что в следующем месяцы нынешние меры не будут продлены еще раз.
"16 ноября мы встретимся с премьер-министрами других федеральных земель и будем анализировать обстановку", - сказала она. "Мы будем в любом случае стараться, чтобы все осталось ограничено ноябрем, сделаем все, чтобы ситуация была предсказуема, о другом я спекулировать не хочу", - заявила Меркель.
При этом она напомнила, что даже если карантин и закончится через месяц, то прежние правила - необходимость носить маску и соблюдать дистанцию - останутся в любом случае в силе.
Глава кабмина сказала, что сейчас в среднем по Германии за неделю коронавирусом заражаются более 130 человек на 100 тыс. населения. Цель - вернуть статистику на уровень 50 инфицированных на 100 тыс. Меркель напомнила, что в 75% случаев инфицирования невозможно отследить цепочки заражений.
В отделениях интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией сейчас находятся более 2 тыс. пациентов. "Не можем допустить, чтобы быстрое распространение вируса перегрузило наше здравоохранение", - добавила канцлер.
По ее словам, она понимает разочарованность населения и рассчитывает на понимание. Меркель призвала граждан "проявить благоразумие и действовать ответственно". Также она напомнила, что в осенние и зимние месяцы многое из того, что было возможно летом, нельзя себе позволить, поскольку вирус распространяется активнее именно в холодное время года.
Новый карантин
Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 12 097, следует из данных Института Роберта Коха. За все время инфекция была выявлена у 545 027 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли 10 530 пациентов.
Со 2 ноября в ФРГ действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.
В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины, но при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях предполагается разрешить только в вызванных острой необходимостью случаях, а не в туристических целях.
Правительство ФРГ готово возместить фирмам значительную часть ожидаемых потерь торгового оборота в ноябре. Небольшие фирмы - до 50 сотрудников - получат долю 75%, а более крупные - 70%.