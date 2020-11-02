Меркель не хочет спекуляций на тему продолжительности второго карантина в ФРГ

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Германии делают все возможное, чтобы действующий режим карантина закончился, как и планируется, в декабре, но спекуляции на этот счет неуместны. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что в следующем месяцы нынешние меры не будут продлены еще раз.

"16 ноября мы встретимся с премьер-министрами других федеральных земель и будем анализировать обстановку", - сказала она. "Мы будем в любом случае стараться, чтобы все осталось ограничено ноябрем, сделаем все, чтобы ситуация была предсказуема, о другом я спекулировать не хочу", - заявила Меркель.

При этом она напомнила, что даже если карантин и закончится через месяц, то прежние правила - необходимость носить маску и соблюдать дистанцию - останутся в любом случае в силе.

Глава кабмина сказала, что сейчас в среднем по Германии за неделю коронавирусом заражаются более 130 человек на 100 тыс. населения. Цель - вернуть статистику на уровень 50 инфицированных на 100 тыс. Меркель напомнила, что в 75% случаев инфицирования невозможно отследить цепочки заражений.

В отделениях интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией сейчас находятся более 2 тыс. пациентов. "Не можем допустить, чтобы быстрое распространение вируса перегрузило наше здравоохранение", - добавила канцлер.

По ее словам, она понимает разочарованность населения и рассчитывает на понимание. Меркель призвала граждан "проявить благоразумие и действовать ответственно". Также она напомнила, что в осенние и зимние месяцы многое из того, что было возможно летом, нельзя себе позволить, поскольку вирус распространяется активнее именно в холодное время года.

Новый карантин

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 12 097, следует из данных Института Роберта Коха. За все время инфекция была выявлена у 545 027 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли 10 530 пациентов.