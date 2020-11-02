В полпредстве ЦФО предложили создать электронную биржу целевого обучения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Центрального федерального округа (ЦФО) вместе с представителями общественности предложили создать электронную биржу целевого обучения, которая станет единым реестром всех существующих специальностей по целевым направлениям. Об этом в понедельник сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов.

"Мы посмотрели, и неожиданно оказалось, что у нас в стране нет единого такого портала, единого реестра этих целевых мест, чтобы ребенок мог открыть и понять, из чего он может выбрать. <…> Мы соответствующие предложения вместе с общественностью подготовили, как эту ситуацию изменить, фактически речь идет о создании так называемой электронной биржи целевого обучения. Предложения эти направили в правительство, они концептуально поддержаны, сейчас идет отработка в этой части", - сказал он на расширенном заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению, который проходит в рамках форума "Сообщество".

По словам Ниязметова, в настоящий момент при принятии решения о каждом последующем ребенке все большее значение для жителей имеет возможность дать им высшее образование. "Поэтому мы решили обратить внимание на то, а как сегодня у нас устроена система распределения целевых мест? Потому что президент поставил задачу по ряду, например, медицинских специальностей выйти на 75%, а по отдельным - и на 100%, чтобы бюджетные средства, бюджетные места были на 75% целевыми, по некоторым специальностям, что полностью они должны быть целевыми. Мы понимаем, что это такой хороший ресурс для того, чтобы через него давать ответ на тот вопрос, который люди ставят", - подчеркнул заместитель полпреда в ЦФО.

Он также добавил, что в последнее время все чаще люди готовы возвращаться на малую родину, отучившись бесплатно за счет государства, первые свои шаги на трудовом пути сделать именно на малой родине.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Москве. Он организован Общественной палатой РФ. Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.