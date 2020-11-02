Глава НАО поручил мобилизовать ведомственный транспорт для нужд врачей

ТАСС, 2 ноября. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный поручил мобилизовать имеющийся в госсобственности автотранспорт для нужд медучреждений региона в условиях подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации округа.

По данным пресс-службы, за последние несколько недель в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в регионе в три раза увеличилось количество вызовов участковых врачей на дом. Так, во взрослую поликлинику в Нарьян-Маре ежедневно поступают около 200 обращений.

"Если надо, сами будем пешком ходить, но врачи будут доезжать до всех заболевших", - процитировали в пресс-службе Бездудного.

В пресс-службе пояснили, что глава региона поручил использовать автотранспорт КУ НАО "Служба материально-технического обеспечения", а также провести работу с недропользователями и привлекать автомобили компаний, офисы которых расположены в Нарьян-Маре.

С начала пандемии в НАО выявлено 486 случаев заражения, за последние сутки в округе выявлено шесть новых случаев. 391 человек выздоровели, зафиксировано четыре летальных случая.