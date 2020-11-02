Юнармию Татарстана признали лучшей в России по итогам 2020 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Региональное отделение движения "Юнармия" Республики Татарстан заняло в 2020 году первое место в России по итогам общероссийского смотра-конкурса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Республика Татарстан по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса на определение рейтинга региональных отделений движения "Юнармия" заняла первое место в Российской Федерации по итогам 2020 года. Регион улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом на два пункта", - отмечается в сообщении.

В конкурсе принимали участие 60 регионов. Участники оценивались по более чем 30 направлениях, среди которых военно-патриотическая деятельность и проведение военно-спортивных мероприятий.

"Юнармия" Республики Татарстан получила 1 089 баллов. Второй год подряд второе место заняло отделение "Юнармии" Калужской области с 848 баллами. Впервые в тройку призеров вошла "Юнармия" Ставропольского края с 801 баллом", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года лучшим было признано самарское отделение движения. "Таким образом, второй год подряд в рейтинг лучших отделений продолжил возглавлять регион в зоне Центрального военного округа", - отметили в пресс-службе ЦВО. В десятку лучших вошли также отделения Московской и Вологодской областей, Москвы, Красноярского края, Чувашии, Кемеровской и Ростовской областей.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.