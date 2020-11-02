В Новгородской области открылся гастрономический фестиваль

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Князь, вы кушать хотите?", в ходе которого новгородские рестораторы предлагают жителям и гостям региона попробовать любимые блюда писателя Ф. М. Достоевского и героев его произведений, открылся в Новгородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в понедельник.

"В Новгородской области стартовал гастрофестиваль "Князь, вы кушать хотите?", он проходит впервые в рамках XXIV Международного театрального фестиваля Ф. М. Достоевского. В течение ноября в 16 ресторанах и кафе Великого Новгорода и Старой Руссы можно попробовать любимые блюда Ф. М. Достоевского и персонажей его произведений из специального меню. Повара подготовили "Блины с кроликом и белыми грибами", "Запеченное яблоко с медовыми орехами и вареной клюквой", "Уха из судака и лосося", "Расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями" и многое другое. Организаторы гастрономического марафона проделали большую работу, необходимо было не только найти блюда, но и воссоздать рецепты", - сообщили в пресс-службе.

Гастрономический фестиваль продлится до конца ноября. Он проходит в области впервые.

Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе в 24-й раз. Он откроется 6 ноября и впервые из-за пандемии будет проходить как офлайн, так и в онлайн-формате. Подготовлены 16 спектаклей. В онлайн-формате запланированы театральные постановки из Белоруссии и Италии.