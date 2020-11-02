Массовая вакцинация от коронавируса препаратом центра "Вектор" начнется в 2021 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" планируется в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф .

"Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году", - сказал он.

Этап пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной "Вектором", на 40 тыс. добровольцев начнется в ноябре - декабре. "Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь - декабрь 2020 года. Они продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца", - сообщил Максютов.

Он уточнил, что одним из преимуществ вакцины является ее "эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов", поскольку препарат содержит часть макромолекулы антигена SARS-CoV-2 , которая распознается иммунной системой.

"В отличие от векторной вакцины, созданной на базе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, и инактивированной вакцины ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН", в вакцине "Эпиваккорона" содержатся только короткие участки вирусного белка - пептиды - необходимые для формирования иммунного ответа", - пояснил Максютов.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября.

Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев.